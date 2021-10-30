國立政治大學社會科學院名譽教授陳小紅於今年10月26日因病逝世，台灣社會學界深感不捨。

政治大學秘書處28日發出公告，表示社會科學學院名譽教授，同時也是首任選舉產生的院長及本校社會科學學院行管碩誕生之推手陳小紅教授，於2021年10月26日因病安息主懷。台灣社會學界痛失一位令人敬佩的前輩先鋒，非常讓人不捨與扼腕。

陳小紅於1977年到政大任教，應為當時台灣第一位女性社會學家，曾擔任社會系系主任，將過去的民族社會系成功轉型為社會系，並成立社會系碩士班。在陳小紅老師擔任院長任內，不僅設立「行政管理碩士學程」，且推動政大國際化不遺餘力，創立「臺灣研究英語學程」與「中國研究英語學程」，在此基礎上，形成今日社科院的「亞太研究英語碩士學位學程」及「亞太研究英語博士學位學程」，廣招外籍學生。政大秘書處指出，陳小紅老師秉持十年樹木、百年樹人之精神，孜孜不倦任教35年。

在學校退休後，陳小紅轉赴政府部門服務，擔任監察委員繼續為國家奉獻所長，發光發熱，並於任期屆滿後正式退休。離開監委一職後，陳小紅仍不忘教育的初衷，繼續在最愛的政大擔負最熱愛的教學工作。對抗病魔期間，陳小紅老師仍心心念念要重返教學崗位。如此的熱忱，令人永遠感佩與懷念！