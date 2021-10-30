《美麗島電子報》對於促轉會進行最新民調提前曝光，不信任的有54％，信任的有34.3％。美麗島電子報董事長吳子嘉痛批，促轉會背後其實是權力鬥爭的工具，把檔案變成手榴彈，用當年黑資料殘害民進黨同志，這種做法非常惡劣。

吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播說，認為促轉會有消除威權象徵的有30.6％，認為有促進社會和諧的有23.5％，認為有還原歷史真相的有23.1％，認為有開放政治檔案的有22.7％，平復司法不公的有20.4％，都沒有確實做到的最多，有34.7％（可複選）。

另外，對促轉會信任度方面，不信任的有54％，信任的有34.3％。

至於民進黨立委被爆出曾擔任線民，最後被派系除名，造成此風暴的原因，認為是民進黨派系內鬥的有59.2％，認為是早期國民黨政府執政手段的有45.4％，促轉會政治操作失控的有36.5％，開放政治檔案處理不當有35.5％（可複選）。

對於民進黨派系鬥爭這項。吳子嘉痛批，有媒體發明「光明使者」這個新名詞，說這是線民，讓大家猜來猜去，「要是我一定告翻天」，這完全是抹黑。現在民進黨的人只要想害人，就說他是抓耙子。吳子嘉氣憤直言，促轉會現在不只在欺負施明德而已，也變成黨內鬥爭工具和公關工具。

吳子嘉提到，施明德當黨主席時，找蘇貞昌當秘書長，蘇貞昌當時選屏東縣長失利，跑來台北，是施明德找他當秘書長，後來又提名蘇貞昌選台北縣長（今新北市）。今天蘇貞昌當行政院長，促轉會如此羞辱施明德！

吳子嘉痛批，促轉會背後其實是權力鬥爭的工具，因為資料太豐富，時間到了就丟一些出來。因此促轉會把檔案變成手榴彈，用當年黑資料殘害民進黨同志，這種做法非常惡劣。