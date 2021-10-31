49歲泰國知名音樂家賈卡瓦爾（Jakkawal Saothongyuttitum）經常在社群平台分享與妻女的日常生活，卻被發現對9歲女兒的行為太過親暱，被大批網友罵翻，對此他趕緊道歉，解釋這只是在表達愛意，目前社會福利局和警方等相關部門已介入調查。

根據賈卡瓦爾流出的影像中，可以看到他搭乘電梯時，伸手掐了女兒的臀部，平常抱著女兒時，索吻之外還會把手穿鑽進對方的衣服裡撫弄，甚至要求女兒吸吮他的乳頭，大批網友認為這已經超出父親對女兒的正常舉動，紛紛留言痛批：「就算是父母也無權觸碰孩子的敏感部位，包括胸部、生殖器和臀部」、「請尊重你的女兒」、「如果別人對你女兒這麼做，你會同意嗎？」覺得賈卡瓦爾應該要以身作則，不然女兒將來會以為被摸這些部位是正常的。

賈卡瓦爾伸手摸9歲女兒的重要部位。（圖／賈卡瓦爾社群平台）

賈卡瓦爾被罵爆後，在社群平台發聲明致歉，表示這些影片和照片都是太太拍的，得知網友的憤怒後，內心感到十分驚訝，但接受自己的行為釀成的批評，承諾以後跟女兒表達愛意時會更加謹慎、恰當，並支持大家在尊重彼此的情況下，多多向家人釋出愛。