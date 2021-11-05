一名家住南部的陳姓富二代男子，透過臉書上一名友人，認識女友人當時就讀國中的一名14歲國中姪女，某日晚上陳男約少女到公園聊天，見她穿著學校運動制服，竟然一時慾火難耐，當場將手伸入少女衣服內，撫摸身體上半身長達20分鐘，一審遭判4個月徒刑，但陳男不服上訴，高雄高分院依猥褻罪維持原判，可易科罰金。

根據判決書記載，陳姓男子使用通訊軟體FACEBOOK認識少女的阿姨，又透過阿姨臉書加朋友之功能與A 女成為好友進而認識，陳男就透過私訊邀約A 女見面，經A 女應允後，雙方於108 年2 月某晚，在屏東市某公園內見面。

A 女當時穿著國中運動服赴會，一看到A女出穿著運動服出現，竟當場慾火高漲，在公園之滑板場階梯上，用手伸進A 女衣服內部猥褻全身上半身長達20分鐘。後經A女就讀的學校老師察覺有異報警，屏東分局依猥褻罪嫌，將陳男移送屏東地檢署偵辦並起訴。

A女向方證稱，「我們當時有先聊天，但他沒有問過我，是突然把手伸進來摸我；我當時沒有反應，我沒有同意，但我沒有告訴他不要摸；我當時就是覺得很奇怪，我當時知道可以拒絕他，也知道他沒有經過別人同意就摸別人胸部這樣是不對的，但我當時沒有拒絕他；我當時的感覺是不知所措、不知道要怎麼反應。」

法官審理後認為，A 女案發時清楚明白陳男未經她同意就任意觸摸其胸部是不對的，A 女也不喜歡陳男之猥褻行為，而A 女當時沒有拒絕被告是因她當下不知所措、不知道要如何反應，根據案發後不久之當天臉書私訊內容，A 女已明確向陳男表示不可以亂摸其身體，可以認定A女當時有身體自我保護之自主觀念。

一審法官認為，陳男明知A 女為14歲以上未滿16歲之少女，年紀甚輕，就性行為之智識及判斷能力未臻成熟，竟對A 女進行猥褻行為，對A 女身心發展造成不良影響，判處4月有期徒刑。但陳男不服上訴，高雄高分院審酌當時受害情形，維持原審判決，但仍可上訴。