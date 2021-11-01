《美麗島電子報》今(1日)公布10月份國政民調，有53.7%民眾滿意蔡總統執政表現，降上月增長，有43.3%不滿意，擺脫死亡交叉的窘境；有46.9%民眾滿意行政院長蘇貞昌的施政表現，有48.9%不滿意。同時，《美麗島電子報》也針對促轉會和綠委黃國書遭爆是線民等事件進行民意調查。

《美麗島電子報》民調顯示，有53.3%民眾信任蔡總統，41%不信任蔡總統，未明確回答的則有5.6%；有53.7%民眾滿意蔡總統執政表現，較上月增加5.9個百分點，有43.3%不滿意蔡英文執政表現，比上月減少5.1個百分點，有3.1%民眾未明確回答。至於蘇貞昌的不分，有46.9%民眾滿意蘇貞昌擔任閣揆的整體表現，48.9%不滿意，另外有4.2%民眾沒表示明確意見。

《美麗島電子報》也詢問民眾，認為促轉會有做到那些事情，結果顯示，清除公共場所的威權象徵30.6%、促進社會和解23.5%、還原歷史真相23.1%、開放政治檔案22.7%、平反司法不公的案件20.4%，另34.7%民眾認為都沒有確實做到，未明確回答的有14.5%。至於對促轉會信任度的部分，有34.3%民眾表示信任（5.6%很信任、28.7%還算信任），54%民眾不信任，另外有11.8%民眾沒表示明確意見。

《美麗島電子報》還詢問民眾，民進黨立委曾任線民被派系除名，造成風暴的原因，結果顯示，民進黨派系在互相鬥爭59.2%、民進黨派系內部的恩怨54.4%、早期國民黨政府的執政手段45.4%、行政院和促轉會政治操作的失控36.5%、開放政治檔案的處理不當35.5%，未明確回答的有20.8%。