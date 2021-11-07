四大公投案即將舉行，民進黨前駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔以英國脫歐公投為例表示，公投很容易被誤導，東華大學教授施正鋒今天痛批「信口開河」，「口譯哥公然說謊，難道綠營支持者喜歡被催眠？」

「口譯哥」趙怡翔日前出席獨派舉辦萊豬公投座談會，提到年底公投議題，他說，公投很容易被誤導，英國投票脫歐後，後來民調都顯示民眾是後悔的；因為當時太多謠言在外面流傳，包括如果脫歐的話，每個禮拜會有3.5億的英鎊，不用送去歐洲總部，可以留在英國使用。

對於口譯哥的說法，施正鋒反問「事實上呢？」英國在2016年公投脫歐（51.89％：48.11％），經過談判，在去年出政治脫歐。根據此後多次民調，選民態度沒有多大變動，平均是53％：47％。「口譯哥公然說謊，難道綠營支持者喜歡被催眠？」

口譯哥又說，他當年陪蔡英文總統出訪，輿情報告英國脫歐確定，小英訝異地說，「怎麼可能？英國是號稱務實、理性的民族，怎麼會最後做出一個這麼不理性的決定？」

施正鋒強調，事實上英國在1973年加入歐洲共同市場以來，內部看法一直南轅北轍，1975年的公投以67.23％：32.77％確認留下來。然而，脫歐的呼聲逐年攀升。即使2016公投以來，民意大致不變。

他說，根據英國最新的民調，正反兩邊八成五立場不變，小英憑什麼談三道四英國人不理性？口譯哥說，「總統是留英，對英國事務非常熟悉」。他痛批，留英的就懂英國政治？真的官大學問大嗎？