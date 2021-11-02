面板市況前3季大好，偏光片廠商連帶獲利大幅提升，在明基材(8215)公布前3季獲利後，誠美材(4960)也公布前3季獲利表現，單季本業賺贏上半年總和，毛利率爬升到9.9％，稅後淨利2.45億元，連續第5季度獲利，每股盈餘0.37元。

總計誠美材第3季營收28.22億元，毛利率9.9％，營業利益提高到0.87億元，毛利率及本業獲利都是2018年第4季以來單季最佳表現，稅後淨利2.45億元，每股盈餘0.37元。累計前3季營收83.15億元，毛利率7.7％，大幅優於去年同期3.95％，營業利益1.57億元，稅後淨利7.21億元，每股盈餘1.08元。

雖然面板景氣到8月開始有雜音，但IT面板需求仍旺，誠美材今年有望轉虧為盈，擺脫連5年虧情況。

誠美材也公告，為因應公司未來營運策略需求，董事會決議擬與(英屬維京群島商)福信企業有限公司Blessing Well Enterprise Limited洽談子公司奇美材料科技投資有限公司Chi Mei Materials Technology Investment Co. Ltd.股權出售事項，並進行適當評估。