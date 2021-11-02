旅外經商30年的台商陳右直，6年前返回故鄉高雄，喝了一杯好喝咖啡，再加上田寮山區美景，陳右直買下5甲地，被朋友嘲笑「為了一杯咖啡買一座山。」陳右直在山區種植咖啡樹，80年次的女兒正好到日本念藥學，發現咖啡中的「綠原酸」對人體有許多好處，父女倆和化工博士一起合作，以低溫萃取綠原酸，做成保健食品，咖啡園以AI智慧種植，結合生物科技，希望培育更多年輕人返鄉！

現代人的精緻飲食習慣，很容易攝取過多的醣和脂肪，因此說起體重控制真的是一項全民運動，我們追求的不只是良好的體態，更重要的考量是為了擁有健康的身體。

國外流行的綠咖啡減肥法，其實不是真的喝咖啡，關鍵點在於咖啡豆裡的綠原酸，是一種存在於大自然中的天然抗氧化劑。研究顯示，綠原酸可以促進新陳代謝，調節生理機能。

科技公司董事長朱嘉弘博士說咖啡豆裡的綠原酸，是一種存在於大自然中的天然抗氧化劑，可調節生理機能。／中視「樂活有方」節目提供

除此之外，高濃度綠原酸再加上日本專利還原型CoQ10，不需轉換，吸收力更是一般氧化型的2.5倍，對於熟齡族群、長期疲倦的上班族或是高鹽高油的外食者來說，補充還原型CoQ10是調整體質選擇之一。

綠原酸萃取並不容易，紐約克拉克遜大學化工博士梁明在，以二氧化碳低溫超臨界萃取技術，歷經5年的研發，萃取咖啡豆中的綠原酸，製作成綠原酸相關產品，其中含多項專利原料，正在積極的申請專利中！