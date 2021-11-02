咖啡已不再只是提神飲料，更是一種享受生活的方式。台北六福萬怡酒店宣布，館內The Lounge大廳酒吧攜手來自桃園龜山區的精品咖啡TASTEL COFFEE合作，嚴選多款精品咖啡，特調烘焙具有台北六福萬怡酒店獨特風味的音樂家系列「莫札特變奏曲」外，還有珍稀且帶獨特風味的「肯亞PB」與香氣十足的「花神」，從明亮到濃厚的口感，種類多達10種，以手沖方式呈現，每杯售價為250元至320元，後續將再合作陸續推出快閃咖啡車、咖啡講座等活動，在這忙碌的日子中，讓充滿溫度的精品咖啡帶來簡單純粹的溫暖。

「莫札特變奏曲」為主力推薦款，大廳酒吧特別與TASTEL COFFEE合作，從烘焙咖啡豆進行設計，以卡內特莊園獨家推出的音樂家系列之一「莫札特」為底，獨特的葡萄乾蜜處理，雙重發酵的做法使其香氣更加濃郁，猶如莫札特優雅曲子般的豆子，再額外添加專屬台北六福萬怡酒店的獨特元素，譜出獨一無二的「莫札特變奏曲」，讓花香及果酸香更為明顯，層次愈加豐厚。

為讓客人有更豐富的體驗，The Lounge大廳酒吧推出三種不同的品嚐方式，先是利用帶鬱金香縮口造型的聞香杯強化咖啡香氣，大幅提升咖啡嗅覺享受，為客人帶來一場沈浸式的體驗，再從熱騰騰的咖啡杯裡，感受入口的白花香氣伴隨著清香的柳橙風味，中段有李子以及鮮明的莓果香味，後段帶有太妃糖的甜以及葡萄乾的香，最後品嚐在乾冰杯中的試管咖啡，冰鎮過後的口感別有一番風味，層層的溫度變化帶來不同的享受。希望讓每一位客人能感受到The Lounge大廳酒吧的用心以及沈醉在精品咖啡的世界。

此外，也有大眾較為熟悉的各式精品咖啡豆，「肯亞PB」使用較少見的小圓豆(peaberry)製作而成，屬於較偏紮實與圓潤飽滿的調性，柑橘與莓果香氣特色，有著很棒的甜感、平衡感和複雜多變的風味；「花神」則帶有柑橘及花香氣息，以及自然煙燻的香氣，口感乾淨明亮，適合在熱的時候入口，整體口感較收斂。喜愛濃厚口感的朋友，則準備了苦盡甘來的「太平洋漂流」、口感濃醇回甘的「黃金曼特寧」和冷卻後帶有苦甜巧克力滋味的「榛果黑可可」等。The Lounge大廳酒吧也會不定時的更換咖啡豆種，提供客人豐富多樣的選擇，每次來到大廳酒吧都能有不同的體驗。在咖啡盛行的時代，來到The Lounge大廳酒吧喝一杯精品咖啡，沈浸在手沖咖啡香氣的環境，是多麼愜意的一種享受。