隨著疫情趨緩，信義威秀大改裝陸續到位，adidas率先端出全台最大店、且為台灣首家Brand Center品牌概念店預計10日登場；除規模達555坪居全台最大店，也是品牌規格最高階Brand Center概念店，為全台adidas第47家直營店，其中3D裸視牆更有望成為信義區新地標。

疫情干擾這二年來，運動休閒品牌在宅在家運動相對激增帶動下，多數運動品牌鞋款、衣料等透過電商通路挹注，業績不減反增，或是持平，而10月起政府發放五倍券等更帶動新一波業績挹注，adidas目前包括adidas（三條線）與adidas Originals(三片葉）等直營店計46家，此次TEAM ADIDAS開出全球最高規格品牌概念店，與上海、首爾、巴黎、紐約等城市齊名。

全台最大且唯一的adidas品牌概念店，囊括旗下包含adidas、adidas Originals的所有最新商品，將為2021年末注入全新地標；包括台北首座3D裸視牆，揭示品牌超越框架無畏挑戰，更將推出最新跑鞋adizero的全新厚底碳板升級，以及adidas Originals經典原創藍限定時尚Blue Version系列、潮流玩味Melting Sadness鞋款與YEEZY潮流限定登場，館內還將透過台灣藝術家注入品牌精神，打造獨樹一格展示空間。

並首創Maker Lab創作研究室，與全球adidas Brand Center同步開放獨有客製化服務體驗與潮流原創；品牌強調，全球百貨密度最高的台北信義商圈，即擁有不少品牌的全台唯一店舖，從3C科技蘋果到電動車特斯拉、國際精品GUCCI、LV等，甚至影城也是首開獨一無二概念，成了adidas進駐開出唯一品牌概念店關鍵。