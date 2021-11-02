加碼券「國旅券」今(2)日最後一輪抽籤，中籤號碼為「02、17、32、82、87、93」。獎號公布後，有2組「命運雷同」的號碼「62」及「26」傻眼崩潰，直呼到現在還沒中半張券，甚至有網友在PTT自封「地獄倒楣鬼」，批評是因為這個抽獎機制太無腦，貼文引起廣大迴響，許多同為「邊緣人」的網友紛紛附和「哭泣路過」、「現在是在歧視尾數26的人嗎？」。

配合振興五倍券，交通部觀光局加碼推出240萬份國旅券，四周中獎號碼如下：

第一輪21、32、67、97、98、410

第二輪87、04、40、29、71

第三輪44、34、09、55、35、041

第四輪02、17、32、82、87、93

四周獎號全部抽出後，有網友在《PTT》吶喊，地獄倒楣鬼「62」在此，直呼這個抽獎機制很無腦，認為前2周沒中的就永遠不會中了，因為中獎名額就那麼多，之所以會一直開重複的號碼，就是因為該組號碼的人數特別少，可以去湊到剛好的數量，並推測在抽之前，各個號碼有多少人都已經計算好了，無奈地說「沒看到每次抽出來的都跟他要的數量差不多，最好這麼會抽，沒中的地域倒楣鬼乖乖洗洗睡吧」。

貼文意外釣出一堆同病相憐的「邊緣人」留言「同是62的人哭泣路過」、「我從三倍券到現在都沒中勒」、「最好抽個籤可以一堆數字狂中重複」、「62路過，不過去年領了不少卷，今年完槓龜」、「不知道是哪個天才想出來的規則」、「我也是62啦」、「62報到+1 命啊」。

除了「62」還有其他沒被抽中的號碼也紛紛哀號「77、26都沒中」、「26連兩年槓龜，XX娘」、「現在是在歧視尾數26的人嗎？」、「隔壁66我從上一次加碼就沒有」、「66從上次到現在什麼都沒有QQ」、「查了才發現37根本87」、「74貢估」。