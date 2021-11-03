前立法院長王金平座車疑似遭到民眾逼車尾隨，隨扈在不知對方身分下，掏槍進行維安警戒引發熱議，外界看法不一。但外界有所不知，萬一官員的隨扈沒有警覺性，影響的就是國安層面事件。曾犯下首例開砂石衝撞總統府，釀成有史以來最嚴重維安事件的嫌犯張德正就曾，透露他一度曾想在國道開砂石車衝撞當時的馬英九總統車隊。

開砂石車衝撞總統府的張德正案發前寄信給電視台，透露他早有預謀。值得注意的是，他在部落格中也顯現衝撞路過的總統車隊想法。總統維安上，定點的總統府防彈玻璃門被衝壞，移動的車隊，對於自殺式衝撞又如何因應？

特勤人士表示，一般而言，總統移動的路線較難被掌握。此外，總統車隊維安，很重要的是運用障眼法。通常總統的車隊座車有三部，總統不一定會坐其中哪一部，以此讓有心者難以掌握總統動態。

總統在三部座車中只坐1部，其中兩部負有掩護之責，一旦真的出事，另兩部必須如在對外場合中，隨扈必須當「人肉盾牌」一樣，當起車隊盾牌，護衛總統安全。另外，總統座車擁有極強的防彈、防爆功能。特勤專業人士表示，車隊進行中，一般人其實很難近身總統。

另一方面，總統座車駕駛都經專業特殊訓練，遇到涉及維安衝撞時，會透過閃避及隨扈車輛掩護的進行特殊防護駕駛，防止總統受到正面衝撞。

張德正在衝撞總統府前，曾在個人部落格發出1篇題為「這封信我同步寄給馬英九郝龍斌...」的文章，他強調「這也是我最後一次的寄給政府的信，以後絕對不會再打擾各位」，開著拖車時，想的只有一件事，生命的存在與自我的尊嚴，是存在重要，還是尊嚴重要？

「相信我要做的事會上台灣新聞頭條，如果CNN也播出的話，希望政府不要怪我。」去年底，他在文中突然增加一段話：「12月23日北往南，看見一堆黑頭車，被一堆國道警車護送，當時如果我若是想通了，尊嚴重要，或許我會一時失神，方向盤也許會不受控制，剛好那天車子總重約33噸。」

警方判讀他這篇文章上的描述，認為是他開著砂石車在國道巧遇馬英九總統的車隊，那時他壓抑已久，對司法不滿幾近沸點，差點就要扭動方向盤往總統車隊衝。雖有警車護送，但33噸的砂石車突然加速撞擊，恐怕死傷慘重。所幸他當時在生命與尊嚴間，暫時選擇生命的存在較重要，才打消念頭，讓國家元首逃過一劫。這起事件也被視為最嚴重危及總統安的一次預謀性犯案。