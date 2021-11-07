大陸國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮等3人是「台獨頑固分子」，而且包括本人家屬禁止進入陸港澳，金主不得在大陸謀利。針對蘇貞昌被列為「台獨頑固份子」，新北市議員葉元之認為蘇貞昌應是強顏歡笑，並酸說蘇貞昌恐怕還會跑去選總統，未料，前民進黨立委郭正亮竟脫口一句說，「他不敢，民進黨的反彈極大」。

葉元之7日在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌被大陸國台辦列為「台獨頑固份子」，蘇貞昌卻說他得到一個勳章。不過，葉元之卻認為蘇貞昌是強顏歡笑，甚至酸說也許會「化悲憤為力量」，而跑去參選總統。

葉元之接著表示，他就跟支持者講，若蘇貞昌去參加民進黨總統初選，初選要唯一支持蘇貞昌。因為蘇貞昌問題很多，他上次在新北市大輸29萬票，反反覆覆、騙東騙西，問題真的很多，在民間的聲望很低。但他在民進黨的場子很熱，拿著撞球桿比來比去。

葉元之指出，蘇貞昌最喜歡講他的兩大政績︰防止非洲豬瘟、以及「一開始我們防疫做得不錯」。他很認真的去看四大公投說明會，蘇貞昌果然又是講這兩大政績，扯東扯西，甚至把大撒幣的政績拿出來講，最後才講到核四，也是鬼話連篇。

葉元之舉核四為例表示，蘇貞昌說核四浪費幾千億沒有發1度電，他不禁說，廢話，核四現在封存了，沒有蓋完，當然沒有發1度電，所以要讓核四繼續蓋，才有辦法發電，不知道他在講什麼？而3千多億裡面有400多億預算還是蘇貞昌編列的。

葉元之還問郭正亮，在民進黨內總統初選，蘇貞昌會出來選總統嗎？郭正亮竟回說，「他不敢，本黨的反彈極大。」