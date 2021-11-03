玉山金(2884)今召開法人說明會，公布2021前3季營運概況，自結淨收益432.4億元，稅後淨利159.1億元，較去年同期成長14.0%，再創新高。前3季每股稅後盈餘(EPS) 1.19元、股東權益報酬率(ROE)11.4%、資產報酬率(ROA)0.7%。

玉山聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG永續發展」，各項業務穩健成長，截至前3季放款餘額增加933億元，較去年同期成長9.0%，企業放款與消費金融放款均衡成長，其中外幣放款增加138億元，較去年同期成長7.4%；放款成長同時保持優良資產品質，逾期放款比率0.17%，逾期放款覆蓋率726.1%。玉山結合金融與永續發展，今年新承作的各類「責任授信」，包括赤道原則、再生能源融資以及永續金融連結貸款(ESG-linked loan)等共170億元，已佔玉山2021年企業放款增量的3成。此外玉山累計已發行6檔綠色債券及可持續發展債券，發行檔數、金額均是國內金融業第1名，籌募資金用以支持各類責任授信，成績卓著。

手續費收入方面，今年前3季淨手收159.3億元為歷年新高，較去年同期成長8.9%，財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為74.6億元及29.3億元，均為歷年同期最佳。玉山財富管理以科技結合理專諮詢的「理財快易通」，6月全新升級，前3季交易筆數較去年同期成長2.7倍、交易金額成長2.8倍，提供量身訂做的專屬服務，不受時間、地點限制，滿足顧客資產配置的多元需求。

玉山透過網路銀行、行動銀行通路，以金融交易為核心，搭配服務功能提供整體解決方案，每2個玉山顧客就有1位是數位活躍顧客。玉山金控總經理陳美滿表示，疫情加速顧客對數位服務的需求，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾4成，有99%的外匯交易；超過90%轉帳、信貸；超過75%的基金申購交易皆透過數位完成，全產品線數位銷售佔比超過65%。