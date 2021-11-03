《天使之戀Online》現正舉辦第十五週年慶！從11月3日(三)至12月8日(三)連續一個月的時間，遊戲內準備各式活動讓玩家參與體驗！透過限定活動贈送金幣提供玩家兌換週年慶物品外，每週更推出具有紀念價值的特殊福袋！同時只要每日登入累積在線時間，將可直接獲得「2021商城紀念銀幣」１枚！

在週年慶期間將推出連續五波的週年慶活動，週週都帶來不同的限定裝備、福袋供玩家選擇，更推出特殊的「2021-歡慶寵物福袋」、「2021-5元裝扮福袋」還有其它的全新福袋讓玩家收集！

此外，《天使之戀Online》預計在2022上半年改版！驍勇善戰的戰士國度首度出現，在這新奇的國度中，存在著各式各樣的神，人們會根據自己的意願信奉著眾神，其中人們會為了感謝眾神們所帶來的庇護，在競技場中彼此切磋，獻上精彩的競技給眾神，而這虔誠的國度卻對伊甸園大陸有著莫名的仇視，在這緊張的氛圍中，似乎只要有任何一點舉動就可能引發兩邊的鬥爭！所以請小天使們也開始做好準備，找出問題的原因，一同守護伊甸園大陸的和平吧！