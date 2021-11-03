藝人關穎接連生養三個孩子之後，已有許久未出席公開時尚活動，昨日受邀出席寶格麗（BVLGARI）珠寶展，全身佩戴總價逾3.83億的珠寶，讓她有重返時尚的感覺，只不過許久未穿高跟鞋，走路不僅有些踉蹌，甚至還有些頭暈。

身為「三寶媽」的關穎昨日出席寶格麗珠寶展，佩戴總價逾3.83 億的珠寶，讓她有重返時尚之感。（BVLGARI提供）
身為「三寶媽」的關穎昨日出席寶格麗珠寶展，佩戴總價逾3.83 億的珠寶，讓她有重返時尚之感。（BVLGARI提供）

關穎笑說，以前的她因為作風大膽前衛，有「關大膽」的暱稱，如今成了三寶媽，整日與孩子為伍，變得更加穩重內歛，就連膽子也變小了，成了「關膽小」，唯一不變的就是對時尚、珠寶的喜愛，當寶格麗哥倫比亞祖母綠和藍寶石全套珠寶上身，讓人喜不自勝，雖自謙「能力有限買不起」，但光是觸摸鑑賞也覺得開心。

身為「三寶媽」的關穎昨日出席寶格麗珠寶展，佩戴總價逾3.83 億的珠寶，讓她有重返時尚之感。（BVLGARI提供）
身為「三寶媽」的關穎昨日出席寶格麗珠寶展，佩戴總價逾3.83 億的珠寶，讓她有重返時尚之感。（BVLGARI提供）

這分對珠寶的喜愛，也遺傳給女兒CC。關穎笑說，女兒愛亮晶晶的東西，喜歡把玩大人身上的項鍊、戒指，還會用手指想把寶石摳下來，老公一看心驚驚，直呼「女兒很懂好東西」、「好有壓力」，一旁她則趕緊聲明：「我真的沒有教她喔！」。

女人愛美是天性，關穎說女兒CC也不例外，有了自己的想法和主張，不再像小BABY時期任由她打扮，出門時會自己把頭箍、髮夾、小花一股腦地全都戴在頭上，還自以為很美，「小孩的審美觀實在很獨特，時尚品味還要加強！」

寶格麗珠寶展自即日起於晶華酒店展至11月6日，展出逾200件、總價逾30億的珠寶和高級腕表作品。

BVLGARI CINEMAGIA系列 Emerald City頂級祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
BVLGARI CINEMAGIA系列 Emerald City頂級祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊。約3.6億，是全場最貴的珠寶作品。（BVLGARI提供）
BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊。約3.6億，是全場最貴的珠寶作品。（BVLGARI提供）

BVLGARI CINEMAGIA系列 Queen of Hearts頂級紅碧璽、祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
BVLGARI CINEMAGIA系列 Queen of Hearts頂級紅碧璽、祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

BVLGARI BAROCKO系列Juicy Exuberance頂級彩寶與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
BVLGARI BAROCKO系列Juicy Exuberance頂級彩寶與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

BVLGARI FESTA系列頂級彩寶耳環。（BVLGARI提供）
BVLGARI FESTA系列頂級彩寶耳環。（BVLGARI提供）

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