藝人關穎接連生養三個孩子之後，已有許久未出席公開時尚活動，昨日受邀出席寶格麗（BVLGARI）珠寶展，全身佩戴總價逾3.83億的珠寶，讓她有重返時尚的感覺，只不過許久未穿高跟鞋，走路不僅有些踉蹌，甚至還有些頭暈。

身為「三寶媽」的關穎昨日出席寶格麗珠寶展，佩戴總價逾3.83 億的珠寶，讓她有重返時尚之感。（BVLGARI提供）

關穎笑說，以前的她因為作風大膽前衛，有「關大膽」的暱稱，如今成了三寶媽，整日與孩子為伍，變得更加穩重內歛，就連膽子也變小了，成了「關膽小」，唯一不變的就是對時尚、珠寶的喜愛，當寶格麗哥倫比亞祖母綠和藍寶石全套珠寶上身，讓人喜不自勝，雖自謙「能力有限買不起」，但光是觸摸鑑賞也覺得開心。

身為「三寶媽」的關穎昨日出席寶格麗珠寶展，佩戴總價逾3.83 億的珠寶，讓她有重返時尚之感。（BVLGARI提供）

這分對珠寶的喜愛，也遺傳給女兒CC。關穎笑說，女兒愛亮晶晶的東西，喜歡把玩大人身上的項鍊、戒指，還會用手指想把寶石摳下來，老公一看心驚驚，直呼「女兒很懂好東西」、「好有壓力」，一旁她則趕緊聲明：「我真的沒有教她喔！」。

女人愛美是天性，關穎說女兒CC也不例外，有了自己的想法和主張，不再像小BABY時期任由她打扮，出門時會自己把頭箍、髮夾、小花一股腦地全都戴在頭上，還自以為很美，「小孩的審美觀實在很獨特，時尚品味還要加強！」

寶格麗珠寶展自即日起於晶華酒店展至11月6日，展出逾200件、總價逾30億的珠寶和高級腕表作品。

BVLGARI CINEMAGIA系列 Emerald City頂級祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊。約3.6億，是全場最貴的珠寶作品。（BVLGARI提供）

BVLGARI CINEMAGIA系列 Queen of Hearts頂級紅碧璽、祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

BVLGARI BAROCKO系列Juicy Exuberance頂級彩寶與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）