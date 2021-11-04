美國民主黨在維吉尼亞州州長選戰中爆冷失利、大票倉紐澤西州只以些微差距勝出，美國有線電視新聞網（CNN）形容，剛結束歐洲行的拜登，返回美國後馬上迎接政治噩夢。

維吉尼亞州州長選舉爆冷翻盤，拜登面臨壓力。

美國2日舉行地方選舉，維吉尼亞州爆冷，由共和黨籍政治素人（Glenn Youngkin）以近51%的得票率勝出，擊敗回鍋參選的民主黨籍前維州州長麥考里夫（Terry McAuliffe），成為數十年來首位拿下維州的共和黨人。民主黨大票倉紐澤西州的選戰也陷入膠著，最終現任州長墨菲（Phil Murphy）以不到1個百分點擊敗共和黨對手西塔瑞利（Jack Ciattarelli），成為44年來首位成功連任的民主黨州長。

美聯社指出，維州與紐澤西州的選舉結果對民主黨而言是個警訊，拜登去年11月以10個百分點的差距打敗川普、拿下維州，他在紐澤西州的優勢更高達15個百分點。

CNN形容，這樣的結果對拜登敲響警鐘，在他結束歐洲行返回華府後，馬上迎接一場「政治噩夢」、「突然轉變的政治版圖」。

CNN引述消息人士透露，昨（3）日從歐洲返回華府的空軍一號（Air Force One）上氣氛一片低迷，拜登隨後在白宮記者會上表示必須接受選舉結果，同時也表示為麥考里夫的表現感到驕傲，他還強調麥考里夫獲得了民主黨在維州選戰中有史以來最高的票數。

不過美聯社報導，拜登不認選戰失利代表選民對他投下不信任票，他強調在這場選戰中，鑒於共和黨選民的激情，他能做的真的不多。

外界抨擊他力推的2大支出法案在國會卡關，導致選舉失利，他昨日強調，就算通過法案，也不確定能否改變選舉結果，「我認為我們應該在選舉日前通過，但我不確定我是否能就此改變那些非常保守的選民。」

CNN指出，拜登推動的1.2兆美元基礎建設法案及1.75兆美元社會支出法案遲遲無法獲得黨內支持，他優先推動的政策無法進行，政府部門還面臨關閉及債務危機，這些都可能成為他任內的轉捩點。官員透露，白宮已經感受到新一波急迫性，必須盡快通過法案，為已經處於恐慌的民主黨提供方向。

消息人士透露，選舉結果代表選民對於華府缺乏行動力感到不耐。