歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)周三在一場活動上表示，由於通膨仍太低，ECB非常地不可能在明年升息。

拉加德藉此回絕了市場對明年十月升息的押注。隨著通膨處於十多年來的高位，市場越來越相信ECB會在明年十月加息。

拉加德在里斯本的一場會議上表示，在ECB的利率前瞻指引中，ECB明確闡述了升息前必須滿足的三個條件。而儘管目前通膨飆升，中期通膨依舊低迷，因此，該三個條件很難在明年獲得滿足。

拉加德在上周ECB政策會議後的宣示，未能壓低市場的升息預期，市場甚至將2022年兩次升息放在定價(pricing)當中。

而投資人這次似乎有注意到了，關於下一次加息(10個基點)的相關定價，而加息時間預期從明年10月，在周三被推遲至12月以後。

拉加德還對近期殖利率的上升進行反擊，稱ECB將持續利用緊急資產購買，來壓低借貸成本。她表示，購買力已經受到較高能源和燃料價格的擠壓，所以不宜過度收緊融資條件，這也會給復甦帶來不必要的阻力。

ECB與投資人一直對通膨存在分歧意見。西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，我們的評估是，目前通膨飆升主要是暫時性因素推動，儘管這些因素較原先預期有較久的持續性，所以未來幾個月還是會看見相對較高的通膨。