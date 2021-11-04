義隆(2458)今日舉辦法人說明會，累計前三季每股賺13元，展望第四季董事長葉儀(日告)表示，將有傳統淡季效應，單季營收會有雙位數的衰退。

義隆電第三季營收滑落至49.74億元、季減少1.22%，達陣財測48~52億元區間水準，單季淨利為13.38億元，季減少2.76%，每股稅前盈餘約4.7元。

義隆累計前三季營收141.66億元，較去年同期增加35%，累計淨利37.23億元、不僅年增93.9%，更已經大幅超越去年整年水準，累計每股稅前盈餘約13元，毛利率為49.8%。

各產品出貨表現上，義隆第三季Touch Pad出貨3700萬顆、NB出貨900萬顆、指紋IC出貨650萬顆、帶筆IC出貨420萬顆、指向裝置出貨360萬顆。

展望第四季，義隆預估單季營收落在41億元~43億元，季衰退13.6%~17.6%，單季毛利率維持在50~53%高水平，營業利益率則為29.4%~33.4%。

葉儀(日告)表示，第四季傳統相對淡季，長短料、供應鏈問題還是存在，目前看到指紋需求還是有，但是因為產能限制，還是無法100%滿足，指紋主要是採用12吋晶圓製程，其餘產品多採用8吋，Touch Pad全年差不多落在3700~3800萬顆，和原先預期有點落差。Touch Screen(觸控螢幕)則會有個位數下滑。