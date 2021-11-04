故意拖延及刁難文件向廠商索賄 自來水公司工程員遭判休職1年 16:462021/11/04 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 故意拖延及刁難文件向廠商索賄 自來水公司工程員遭判休職1年。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭停職中的自來水公司第六區管理處潘姓工程員，利用承攬自來水水管及排水設施鋪設工程廠商申請估驗之機會，多次向承攬廠商索取賄款，懲戒法院將他判決休職1年，罰款30萬元。可上訴。 刑事部分，檢方起訴後，台南地方法院將潘男依2次利用職務上詐欺取財罪判決，分別量處有期徒刑5月、10月；行政究責部分，懲戒法院認定潘男的行為戕害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，自有予以懲戒之必要，判決休職。 外遇夫挨告反控妻違法採證 法院打臉判賠45萬元 助業者拓銷海外 國發基金續辦機器設備輸出貸款 #休職 #自來水公司 #工程員 #1年 #判決 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 友凍死他鄉 夫妻檔詐保2千萬判刑 04:102021/11/04 地方新聞 《熱門族群》台積電資本支出衝 供應鏈得利強攻 13:412021/11/04 財經 擄鴿集團陽明山小油坑設鳥網 不給錢就「斷賽鴿腳」 14:472021/11/04 社會 曾文水庫工程 南水局辦廠商說明會 04:102021/11/04 產業特刊 綠二代趙介佑逃兵172小時 判刑3月 04:102021/11/04 社會新聞 無期變無罪又判無期 再撤銷發回 04:102021/11/04 社會新聞 受不了妻抓外遇抓到失心瘋 人夫心碎喊離！結果渣的是他 05:112021/11/04 社會 海科館詐貸案 陳慶男要關7年10月 04:102021/11/04 社會新聞 《光電股》欣普羅訂單看到明年Q1 新品補位遠距助攻營運 08:182021/11/04 財經 《未上市個股》聯策科技明登興櫃 強身完整產線 13:412021/11/04 財經 陸太陽能巨頭 產品遭美扣留 04:102021/11/04 全球財經 社會熱門新聞 水流屍竟是詐騙集團大哥 下手酒店女2年前驚人長相曝光 - 社會 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 - 社會 有悔意？屏東挖眼案嫌犯出院「頻喊尿急、怒瞪媒體狠比中指」 - 社會 北捷12小時爆2人帶刀上車 阿伯搶博愛座不成怒刺乘客 - 社會 丈夫偷情女工菜園激情嘿咻 他簽保證書斷婚外情還搞「金屋藏嬌」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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