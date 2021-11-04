遭停職中的自來水公司第六區管理處潘姓工程員，利用承攬自來水水管及排水設施鋪設工程廠商申請估驗之機會，多次向承攬廠商索取賄款，懲戒法院將他判決休職1年，罰款30萬元。可上訴。

刑事部分，檢方起訴後，台南地方法院將潘男依2次利用職務上詐欺取財罪判決，分別量處有期徒刑5月、10月；行政究責部分，懲戒法院認定潘男的行為戕害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，自有予以懲戒之必要，判決休職。