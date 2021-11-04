行政院今日（4）通過《公司法》」修正草案，允許公發公司及非公發公司，都可以視訊方式召開股東會。經濟部表示，非公開發行公司如遇天災等不可抗力因素，在主管機關公告後，即使沒有修改章程明定之，也可開視訊股東會。至於公開發行公司，則在金管會主管機關子法規範下，可以視訊替代。新法本會期即送立院，明年上路。

每年5到6月是各公司股東會召開旺季，但今年5月適逢三級警戒，嚴格限制實體聚會人數，造成許多公司股東常會無法依法於6月底前召開。最後一般非公發公司，經濟部以發布問答集指引，讓其不用報備延期召開；公發公司部分，金管會則以公告暫緩兼以視訊輔助等方式召開股東會。

經濟部指出，現行公司法規定，非公發公司如未於章程明訂，不得以視訊方式召開股東會，而公發公司則完全未開放視訊股東會。然隨著數位科技進步，且視訊會議之使用設備與應用技術也已趨成熟，因此給予可採行視訊股東會彈性。

新《公司法》修正兩大重點，一是非公發公司與閉鎖性公司部分，增訂中央主管機關得因天災事變等不可抗力情事，公告排除章程訂明限制，也就是即使中小企業沒有章程明定，也可以開視訊股東會。

商業司副司長劉雅娟說，原則非公發公司要開視訊股東會，還是得明訂在章程內。但未來如有不可抗拒因素，經主管機關公告，即使章程未定也可召開。該公告僅適用該年，不能用在下一年。

第二是公發公司部分，開放公發公司可採行視訊股東會，並優先適用證券主管機關所定的子法管理。也就是上市上櫃公司可開視訊會，但要依照金管會等金融主管機關子法辦理。