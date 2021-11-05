1名24歲的年輕人諾特曼（Jake Knotman）分享自己從事房地產業的經驗，先用低價買進，翻修後再高價賣出，如今的他已經打造自己的房產帝國，擁有7套房產，還買入1棟商業大樓，他也借自己的經驗給予後進者4個祕訣，讓對房地產投資人少走點歪路。

外媒報導，諾特曼從17歲踏足房地產業，在學習交易技巧、低價買進的購物途徑後，在21歲買進了他人生第一套房產，然後在短短幾年的時間，就擁有7套房產，還買進1整棟的商業大樓，將其整建為8間辦公室。

諾曼特說起他最得意的一次交易，他和合夥人透過當地議會的關係，以1萬英鎊買進1間被棄置的3房房屋，並將其重新翻修後，以每周85英鎊的價格出租，讓自己擁有源源不絕的穩定收入。

擁有資金後，諾特曼再以5.5萬英鎊搶購另一套4房房屋，再花費1.7萬英鎊完成翻修，讓該套房屋一舉增值至9萬英鎊，獲利高達1.8萬英鎊。

諾曼特還提供房產給無家可歸的人們居住，「從原本住在帳篷裡的人們，變成住在翻修後的新房，能幫上忙真的很高興」。

而諾曼特也不吝嗇的向一些後進者傳授房地產知識，「大家都對房地產投資有著憧憬，但並非所有人都願意付出時間、精力來向目標前進，如果希望房產能在往後的日子裡，給你穩定的收入，就必須做許多的努力」。

諾曼特給予對房產投資有興趣的人們4個建議：一、向前人學習；二、不要僅紙上談兵，應該廣結人脈，實踐自身所學；三、房產能致富，但也會讓你傾家蕩產，你的團隊和經驗是成功的關鍵；四、為學習新知而投資，往後的人生將受用無窮。