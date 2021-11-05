東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)公布第3季財報稅後淨利0.53億元，季減9.10%，年減40.38%，每股盈餘為1.35元；前3季稅後淨利2.02億元，年減28.92%，每股盈餘5.14元。泰昇主要市場越南整個第3季都處於封城狀態，對物流配送及消費市場造成較大衝擊；且越南廠須依當地政府規定進行三就地生產因而增加相關成本費用，故公司第3季獲利情況較去年同期下滑。

第4季展望，泰昇指出，隨著越南生活及經濟活動恢復常態，消費市場可望加速反彈，再加上第4季適逢東協紙尿褲市場旺季，在解封及旺季雙效應加持下，營運將逐步重返高檔。

泰昇10月單月合併營收新台幣1.55億元，月增14.29%，年減10.99%；前10月累計合併營收新台幣13.95億元，年減10.8%。泰昇表示，10月初越南政府已宣布大幅解封，越南廠也解除三就地恢復正常生產，市場最壞的情況已過，消費力道逐漸復甦，公司營收已連3個月月增長，再加上8月正式調漲產品價格，對公司毛利率及獲利皆有正面效益，獲利能力可望恢復正常水準。