受高通帶領晶片股大漲激勵，隔夜美股標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數創下歷史新高，但周五香港恆生指數開盤大跌逾1%，目前仍跌0.84%，報25013.54點。國企股目前跌0.6%，為8900.15點。

恆生科技股現跌0.52%，聯想跌逾2%，美團跌1.54%，嗶哩嗶哩跌5%，百度跌1.36%，阿里巴巴跌2.8%。受隔夜美國同業大漲激勵，中芯國際逆勢漲0.86%，華虹半導體大漲逾6%。

騰訊10月全球手遊事業營收年增23.3%，但股價下跌逾2%。

美國聯準會重申不急於升息，以及英國央行意外維持基準利率不變，並警告不要過度押注升息前景，對利率走勢敏感的銀行股表現疲弱，匯控、渣打跌逾4%。

紐約期油跌破每桶80美元大關，石油股全面走跌，中石油一度重挫逾5%，目前跌逾3元。中海油跌1.1%，中石化跌1.8%，中海油服跌2.7%，中石化油服跌1.4%。