再轟基隆輕軌「從空中消失」 柯文哲中指再現...火大兩問蔡英文：國家可以這樣嗎？

台北市長柯文哲爆料基隆市長林右昌在討論基隆捷運的會議上，要求刪除會議紀錄，交通部長王國材稱沒有印象，柯文哲5日指出，講清楚就好了，不要害怕老百姓不高興，炮轟何必鬼扯老半天，這國家的政治不能太假，不然叫當年信誓旦旦的蔡英文總統出來回答為什麼基隆輕軌不見了，國家政策在4年半後從空中消失，這是國家危機。

柯文哲昨爆料，去年前交通部長林佳龍邀3縣市首長，舉行「四長會議」討論基隆捷運，林右昌要求把八堵到基隆段的討論內容刪掉，改為留待後續規畫。王國材今回應說，對林右昌要刪紀錄沒有印象。

柯文哲今指出，八堵到基隆困難在路廊已經限定，裡面要同時擺4條軌道，技數上相當困難，不管在上面或下面堆疊，施工中那段也沒辦法使用，有些題目很難解決，基隆河谷交通整合計畫，交通部運輸研究所資料很多，從台鐵優化、基隆捷運、北宜直鐵、北宜高鐵、汐止民生線延伸、公路系統改善，有各種方法，要想辦法組合，全部蓋也沒道理，這是科學題目。

他表示，當時他們就是講太快，基隆到八堵是無解的題目，不能用台鐵或捷運兩個都要做來解決，現階段技術上是不可能，要有其他方式，講清楚就好了，不要害怕老百姓不高興，何必鬼扯老半天。

柯文哲說，蔡英文總統2017年3月在基隆宣布前瞻計畫第一炮基隆輕軌，4年半後的今天完全不見了，他要問的是一個80億的國家型計畫，當年是怎麼經過國發會、交通部審核，形成國家政策，如果是走這程序出來，會在4年半後完全從空中消失嗎？這才是國家危機，國家政策怎麼會隨便講講，國家可以這樣嗎，基隆輕軌不見了變基隆捷運。

他強調，這次為什麼那麼火大，路線要改沒意見，但要早一點說，實際蓋過捷運就知道，環評、都審、土地徵收、可行性評估、財務自償性，還要再幾年？講老半天何時開工？政治核心是執行力，講老半天都講假的。

對於林右昌批評北市不跟其他縣市合作，柯文哲回應，合作是要合理，講出來是合理的都會合作，這國家的政治不能太虛、太假，不然叫當年信誓旦旦的蔡總統出來回答為什麼基隆輕軌不見了。