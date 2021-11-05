廖姓騎士被蕭男酒駕撞及後，連人帶車被夾擊在2車之間，活活被壓扁慘死。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市44歲廖姓男子昨（5）午騎車行經三民區建國二路一處路口停等紅燈時，被酒駕的蕭男子由後追撞，連人帶車往前噴飛後，慘遭蕭男座車和停在路邊的自小客車夾擊，當場活活被壓扁慘死，警方查出肇事蕭男從事酒店傳播妹經紀人，有2次酒駕前科，被吊銷執照後，昨在KTV歡唱飲酒一整夜後，第3度酒駕後撞死人，惡行重大，今將向檢察官申請預防性羈押；死者廖男在電子公司上班，是家中唯一經濟支柱，面對兒子無辜命喪街頭，廖母悲喊「還我兒子一條命來！」。

警方調查，23歲的蕭姓男子昨午12時許，駕駛白色自小客車行經三民區錦田路，右轉至建國二路由西往東方向行駛，當時44歲廖姓騎士和另一名機車騎士在路口停等紅燈，蕭男車子突然失控，往2名騎士方向撞了過去，廖男當場被撞及，連人帶車被撞噴飛後，蕭男車子又往前衝撞及停在路邊的自小客車，導致廖男被2車夾擊，活活被壓扁，送醫後宣告不治。

肇事的蕭男則受有手腳擦挫傷、頸椎扭傷等傷害，車頭撞凹、擋風玻璃碎裂，警方事後對蕭男施以酒測，酒測值超過0.25標準值。

警方調閱附近監視器及過往車輛行車紀錄器發現，當時在路口停等紅燈有一廖男和另1名女騎士，蕭男座車不偏不倚撞上停在內側的廖男，閃過女騎士，廖男被2車夾擊慘死，女騎士毫髮未傷，但受到不小驚嚇，過程宛如好萊塢「絕命終結站」的電影情節。

警方事後調查，年僅23歲的蕭男，從事酒店傳播妹經紀人，4年內犯下2次酒駕行為，2018年3月間第1次酒駕時，還在陸軍服役，酒後騎車被新興分局警方查獲，經法院依公共危險罪判處2個月有期徒刑，併科罰金5000元；2020年6月間，在釣蝦場飲酒後醉上路，被仁武分局警方查獲，雖是累犯，但僅判處3個月徒刑，得易科罰金了事。

昨（5）日中午，蕭男在KTV和友人及傳播妹飲酒歡唱一整夜後，仍執意駕車離開，行經建國二路撞死廖男，蕭男事後聲稱記不清喝了多少瓶啤酒，對於撞死人也未表示歉意，因受傷被留置拘留室，直到今天才接受警方偵訊。

據了解，不幸枉死的廖男在電子公司上班，是家中長男，弟弟因曾受傷在家休養未上班，廖男未婚是家中唯一經濟支柱，事親至孝，對於兒子在街頭無辜被酒駕男撞死，廖母難以接受，悲喊「我要他還我兒子一條命來」；檢警下午將對死者相驗，以查明死因，並將釐清蕭男所涉的肇事刑事責任。

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