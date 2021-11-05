防止駭客入侵及破壞，行政院民生公共物聯網公告，所有環保空品感測器都必須通過資訊安全認證、否則將強制下架，而經過持續努力，由經昌科技研發的台產微型空氣感測器4日通過全台7第一批資安認證，該款感測器目前在全台5縣市已完成建置3000台，其中台中市就有1500台。

這款獲資安認證的空品感測器是由工研院技術轉移PM2.5感測元件，並由思維環境與經昌科技合作研發，從設計到製造、生產都是正港MIT。業者表示，此感測器目前在台市占率3成，2019年由苗栗率先布建，至今台中、彰化、嘉義及新竹也都已裝設，又以台中設置1500台為最大量。

研發團隊思維環境指出，團隊發揮數據應用分析的專長，因應各縣市不同需求，讓感應器的布建、維持運作到應用都能發揮最大效益；此外，團隊也透過產品製造、數據校正、實地應用、實務反饋、大數據分析及修正問題等過程，成功研發出2.0版。

其實，為了保障各項民生相關資訊安全，台灣在還未開發出國產空品感測器時，政府就已規範禁止使用中國生產的元件及感測器，且行政院民生公共物聯網資通安全110年底前須認證通過規範研發團隊決定針對國產感測器的資安問題繼續強化。

研發團隊強調，強化後的感測器在應用平台端受到資安查驗、符合度達98.55％，且已通過國家指定第三方認證單位進行資安檢測，是目前國內首批通過資安認證測試的感測器，其可有效保護資訊安全，也預防資安事件發生、整體大數據遭不當使用等問題。