受到越南疫情、產線停工影響，衝擊第三季營收，國際戶外機能服大廠光隆（8916）5日公告，累計今年前三季的稅後淨利2.71億元，年減18.2%，每股稅後盈餘1.72元。

光隆指出，隨著越南局部解除管制，越南產線已逐步復工，預計10月底復工率可達70%，未來兩季產線趨近滿載，可望淡季不淡。

目前光隆營運主要有三大事業，羽絨事業占營收22％、成衣事業貢獻總營收46％、家紡事業營收占比約20％。

光隆指出，第三季受越南廠停工衝擊較大的產品線為成衣與家紡，遞延出貨約2000至2500萬美元。羽絨部門則因產線較為分散且自動化生產，第三季營運相對穩定。

現在光隆北越地區如河內地區的工廠，都已慢慢恢復正常生產，預期在疫苗接種率提高之下，關廠停工的效應會逐步緩解，第四季有機會恢復正常。

對於第四季的營運展望，光隆認為，全球疫情趨緩，戶外機能服巿場在歐美解封後復甦，需求明顯回溫，加上品牌客戶為確保供貨穩定，以拉長庫存周期與提早下單因應。因此，預期2022年成衣事業營運將會是淡季不淡，產能更將出現季季滿載盛況，推升2022年營收重返雙位數成長。

至於家紡業務，光隆指出，越南產線在產能恢復後，明年的營運應可回到成長正軌。