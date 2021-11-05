東台(4526)第3季營收25.06億元，歸屬於母公司業主淨利1.18億元，是3年來單季獲利最高表現，每股盈餘0.46元。累計前3季稅後淨利1.48億元，每股盈餘0.58元。東台指出，因工具機產業景氣復甦，目前在手訂單金額維持新台幣40億元，今年與明年營運成長可期。

因應全球電動車市場提升，且大陸佔全球電動車市場比重極高，東台攜手歐洲子公司PCI與ANGER Machining參與11月9日登場的上海國際汽車底盤系統與製造工程技術展覽會，展出新能源車輕量化結構件、電池殼等加工解決方案，共同搶攻亞洲市場。

東台電子相關設備今年前3季營收年成長50％，更積極參加12月21日至23日的2021台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show)，此次主題為「5G與IC承載解決方案」，針對5G應用與IC需求，所帶動的市場高成長率，綜合大尺寸、高層數、小孔徑與高精度的技術趨勢，展出TDL系列機械鑽孔機及雷射設備等產品，滿足客戶相關需求。

於12月28至30日登場的2021 SEMICON Taiwan，東台將展出以扇出型封裝半導體雷射鑽孔需求為重點，主要幫助半導體業者，在遵從摩爾定律上，除製程微縮技術外，提供3D封裝製程中的開孔技術能量，讓業者在封裝多層化設計上，更具效益。