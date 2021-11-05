聖暉（5536）集團今（5）日公布第三季合併營收50.32億元，稅後淨利3.27億元、EPS達5.71元，分別大增73％、64％，第三季營收與獲利均創歷史同期新高！挹注集團前三季合併營收達140.51億元，年增37％；稅後淨利8.37億元、每股大賺14.66元，分別年增20％、14％，獲利表現相當亮眼。

由於聖暉頗具業績題材，外資已經連續5個交易日買超聖暉，5日收盤價188.50元，小漲了1元。

聖暉表示，受惠整體工程施作需求隨著主要客戶擴建進度而保持良好動能，加上半導體產業加速投入資本支出計畫，推升化學品供應與分裝系統設備銷售，進一步優化銷售結構，以及集團精實營運成本與費用管控得宜，挹注第三季獲利大增逾七成、創同期新高紀錄！

聖暉憑藉多產業、多區域、多工種等重要策略，全力推動集團營運穩步發展，第三季台灣、其他（含東南亞）等地區營收，分別年增55％及182％，來自半導體產業營收更是大增128％；尤其在全球產業進行生產基地分散，以及隨著5G發展帶動通訊世代轉換、電動車、人工智慧、物聯網等應用領域快速增長，挹注相關廠商加大資本支出，逐步顯現聖暉差異化競爭利基，並奠立中長期營運成長動能。

聖暉進一步表示，因應今年以來持續面對缺工、原物料價格上漲等影響，集團精進原料採購成本、專案工程人力做最有效率分配，加上產品銷售結構調整，第一季至第三季毛利率分別為14％、16％及17％，呈現逐季成長態勢。面對缺工、缺料窘境，聖暉四十多年穩定的供應鏈關係，發揮良好助力，有望創造整體獲利能力穩定提升。

展望第四季，聖暉表示，隨著半導體產業擴張及全球供應鏈重組趨勢不變，憑藉擁有台灣、大陸及越南、印尼與泰國等東南亞地區多年良好工程施作實績，有助於帶動旗下無塵室及機電系統整合工程、以及化學品供應與分裝系統設備等業務維持良好接單動能。以目前整體未完工的在建工程案量站穩高檔水準，訂單能見度更長達一年以上，可望挹注未來營運持續向上攀升。