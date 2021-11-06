彰化縣線西鄉曉陽國小喜迎60周年校慶，6日上午舉行校慶運動會，彰化縣長王惠美也現身祝福送上大禮，開箱「校史室」、「視聽教室」及「兒童遊戲場」，都是今年縣府補助新建，斥資百萬所打造，王惠美說，打造最好的學習環境及資源，才能栽培更多在地優秀的好子弟。

縣府向教育部爭取170萬讓視聽教室煥然一新，遊戲場的設施也獲得改善，另外也用現款補助更新資訊科技教室，前後補助經費將近1200萬。(吳建輝攝)

王惠美表示，今天是曉陽國小走過一甲子，60歲生日，也是新建校史室、視聽教室、兒童遊戲場落成，縣府向教育部爭取170萬讓視聽教室煥然一新，遊戲場的設施也獲得改善，另外也用現款補助更新資訊科技教室，前後補助經費將近1200萬，希望創造更好的學習環境給所有師生使用。

王惠美說，曉陽國小在校長帶領教學團隊的共同努力下，創造很多佳績，包括108學年度全縣直笛比賽榮獲第三名、2018全國Brain Go智能車挑戰賽國小組榮獲第二名及2021亞洲智慧型機器人大賽榮獲國小組佳作等。

線西鄉長蘇韋峻說，曉陽國小60周年校慶，原定上半年要舉辦，但遇疫情攪局，直到今天才舉辦校慶，也感謝縣府把防疫工作做好，鄉親們十分配合防疫政策，才能有效控制疫情，也要感謝鄉代會支持，編列預算來舉辦國小孩童各式活動。

曉陽國小校長許銘裕表示，60年校慶活動，全校師生卯足全力一起辧理，除了熱鬧的運動會活動外，也能在校園觀賞到學生的藝文作品，機器人社團成果等，未來全校師生也繼續努力，帶領曉陽走過下一個60年。