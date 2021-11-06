順應「自我行銷」時代的來臨，活動現場設置「履歷服務區」，幫助求職者包裝行銷自己，透過完美的履歷脫穎而出。(吳建輝攝)

受到疫情衝擊，許多民眾遭受波及，彰化縣政府連續舉辦就業博覽會，6日在彰化縣立體育館迎來今年第5場，共37家廠商超過1600職缺，薪資最高上看9萬，彰化縣長王惠美也到場為求職民眾加油，王惠美表示，希望大家都能找到理想工作，在彰化安居樂業。

王惠美表示，疫情趨緩，各行業缺工的需求也逐漸增加，今年度第五場大型的就業博覽會，提供超過1600個就業機會，其中有14家服務業企業徵才，提供超過350個職缺，平均薪資3至4萬元以上，最高薪資上看9萬。

王惠美說，順應「自我行銷」時代的來臨，活動現場設置「履歷服務區」，幫助求職者包裝行銷自己，透過完美的履歷脫穎而出，另外也有提供履歷教學的撰寫技巧服務，讓求職者了解自己的競爭力，充分展現在企業主面前。

王惠美強調，縣府也在積極招商進駐彰化設廠，以提供更多就業機會，讓豬青年安心在家鄉打拼，另外也提供創業獎勵補助，每人最高補助30萬元，也要感謝議會支持，編列千萬獎勵金，協助青年圓夢。

縣府勞工處表示，此次產業類別有高科技業、製造業、服務業等，包含矽品、大立光、正代、天陽航太、佳承精工、六哥等，還有因應高齡化及照顧服務需求增加，特邀請超溫薪、彰化老人養護中心、切膚之愛及禎祥等照顧服務產業廠商，要讓彰化縣縣民在地幸福的就業。