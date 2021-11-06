情侶交往時一定會發生摩擦，唯有經過磨合，才能找到適合彼此的相處模式，但有些人就算溝通，仍然無法解決問題，導致兩人相處越來越痛苦，甚至像是折磨，多數人都會選擇分手，不過有人卻並非如此，《搜狐網》分享4組相互折磨的情侶，雖然相處很痛苦，但卻又不願意離開對方。

1.牡羊座＆天蠍座

牡羊座與天蠍座的控制欲都很強，交往時與伴侶發生爭執，他們總是希望能改變對方，覺得自己有能力把對方變得更好，若看到另一半做出讓他們不滿意的事情，牡羊座與天蠍座就會試圖干涉對方，他們其實就是屬於同類型的人，因此兩者若是交往，基本上就像在折磨對方，就算相處很痛苦，但他們還是很愛另一半，從未想過要離開對方。

2.獅子座＆水瓶座

獅子座跟水瓶座若是交往，基本上就不可能有平靜的日子，他們經常為了小事起爭執，有時嚴重到要分手的程度，但不管吵得有多兇，他們最後仍會以「和好」收場，因為他們早已習慣每天吵架的生活模式，習慣有對方的生活，因此若是要他們真的分開，獅子座與水瓶座其實都不願意，就算厭倦這種吵鬧的日子，但他們仍舊離不開對方，也不知道該如何改變現狀。

3.處女座＆雙魚座

處女座與雙魚座交往時，他們總覺得對方有很多缺點，經常惹得他們不開心，但處女座基本上離不開雙魚座，因為在工作上，對方能給予他們靈感，使處女座的事業得心應手，相反的，浪漫的雙魚座雖然受不了處女座的固執，但同時也很需要對方幫他們打理生活，因此儘管兩者在生活中經常吵架，但他們其實都很需要對方。

4.射手座＆摩羯座

射手座經常跟摩羯座發生矛盾，主要來源都是太愛對方，射手座無法接受伴侶與其他異性打交道，這也成為吵架的導火線，射手座還會要求伴侶不准結交異性，讓摩羯座難以接受，認為這種要求太無理取鬧，依舊會按照自己的方式過生活，儘管兩人每天吵架，甚至因此感到厭煩，彼此互相折磨，但他們仍舊捨不得分手。