苗栗縣竹南鎮驚傳父母殺兒案，陳姓女子與同居人林男涉嫌不當管教2歲童致死，且埋屍山林已成白骨。檢警偵訊時，2人一度辯稱男童是外出失蹤，隨後又改口是憂心童太吵，才以「巧拼」套頭讓其午休，豈料傍晚卻發現兒子死亡。

據了解，印尼籍陳姓女子家住桃園，與同居人林姓男子育有4子女，分別為6歲大女兒、3歲次女、2歲兒子及1歲小女兒，僅大女兒為陳女與前夫所生。

事件曝光關鍵在於，6歲女童遲未註冊就學，經桃園市婦幼隊列管失蹤，發現陳女、林男遷移至竹南居住，再委由竹南分局前往查訪後，警方只在家中看見3名孩童，唯獨不見2歲男童，遂報請檢方偵辦全案才曝光。

檢警偵訊時，陳女與林男起初聲稱2歲男童在去年6月出門遊玩時失蹤，當時未報警，隨後又改口稱，怕男童吵鬧會吵到鄰居，才以巧拼地墊組合後套在男童頭上讓其午睡，豈料傍晚察看時兒子已成冰冷屍體，才會帶到竹南科學園區附近樹林埋屍。

檢警專案小組11月4日晚間，押解林男到偏僻樹林，挖掘出被害男童的屍骨，5日下午初步相驗後，10日將會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖，進一步釐清被害男童死因。

檢方查出，陳女與林女在男童死後仍長期詐領育兒津貼，訊後認為林男涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪等犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。陳女則因懷孕35週即將臨盆，檢方諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。