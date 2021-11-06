中天電視稍早針對羅文嘉所言，做出回應，全文如下：

羅文嘉錯得離譜，但有法院庇護他繼續血口噴人，縱容他繼續散佈不實言論「中天電視接受中國政府資金補助，基本上就是紅媒」，令人痛心！

讓我們把事實梳理一下：

首先，蔡衍明董事長2008年是以個人資金投資中天，中國旺旺是上市公司，沒有一毛錢投資中天，財報裡清清楚楚。

其次，中國旺旺獲得大陸獎勵投資退稅補助，和所有台資企業包括台積電、鴻海等一樣，沒有特殊待遇。但這和中天沒有任何關聯，NCC主委陳耀祥去年在國會公開證實「中天沒有大陸資金補助」。

再者，羅文嘉毫無證據卻說「中天接受來自中國北京之資金，作為一個接受中國資金資助的媒體，我們可以認為它基本上是個紅媒」，羅文嘉所言完全違背事實，如今法院竟把明顯違背事實的事，當成可受公評之事，是非黑白蕩然無存！

去年底聯合報在中天關台前夕即以社論指陳「現在，法院是民進黨開的」，如今中天關台將屆一年，遺憾司法東廠化，繼續甘作政治追殺的打手。

羅文嘉昧著良心對中天胡亂指控，請問羅文嘉敢不敢發誓沒有接受過台商的資助？沒拿過他口中「大陸台商的紅錢」？羅文嘉的政治人格已不值評論，但我們要為台灣人請命：拜託，司法加油！