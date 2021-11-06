金曲創作歌后艾怡良歌而優則演，今年更雙料入圍第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲與最佳新演員獎。她上公視《36題愛上你》宣傳新專輯《偏偏我卻都記得》，聊及自己獲獎後曾一度自我懷疑，主持人Sandy則以經驗分享如何排解，讓艾怡良直呼「Sandy是人生導師」。

艾怡良在選秀節目被發掘，但她出道當歌手後，曾有過自認「不是圈內人」的徬徨，原來她相當崇拜天后張惠妹，卻有一段時間覺得自己一直沒有辦法達成「心中很欽佩的女星、歌手的模樣」，也認為張惠妹舞台演出充滿魅力與爆發力，而自己光在台下拿到麥克風手就會抖，唐綺陽聽了跟她說「不講根本沒有人覺得你抖，其實妳蠻有氣勢的」。艾怡良提及自己當年原本是辦公室的OL，後來轉換跑道當餐廳駐唱歌手，對當時不顧一切的「愚勇」，她自己也吐露說「我很想它」。

在歌壇奮鬥逾10年，於2017、2019年分別獲得金曲歌后、最佳作曲人肯定，但當年的獲獎作品述說的卻是自己的迷惘，讓艾怡良抱持自我懷疑態度認為：「是自己的迷惘被肯定了？」不過，Sandy以過來人角度談到自己「自我懷疑的時間也好長」，她形容「從第一次入圍金鐘，懷疑到今年10月2號」，坦言「沒有辦法享受當下其實是很痛苦的事情；只是過了那個時刻之後，我們就只好再往前急起直追、繼續努力」，炎亞綸也打氣說「對！再拿一座」，讓艾怡良有如醍醐灌頂，忍不住說「Sandy很暖耶，妳是導師！」，Sandy笑說「對！我是教國中英文喔」。

艾怡良演出電影《我沒有談的那場戀愛》主角「郭勤勤」，更以角色出發寫下歌曲〈我這個人〉，讓她獲金馬雙料入圍肯定。第一次演戲就有機會角逐獎項，主持人炎亞綸問她「心情如何？」，她說「無比的激動」。但被問到當初接演前受到周遭的質疑，艾怡良也篤定地表示「我很想證明！」，自己作為一個歌手能與錄音師合作，相信在片場與各方專業的影像工作者、導演或演員也能合作。此外，艾怡良相當感謝導演徐譽庭，她說「導演的指導在片場真的好暖，總能精準直接地告訴演員需要什麼，讓演員盡量去抓住那個機會」。

唐綺陽問她的感情世界跟《我沒談的那場戀愛》類似嗎？艾怡良認為自己一度在感情中是很願意付出的人，甚至會反問自己「艾怡良你給得夠多了嗎？」，更會有「一直給一直給，人家要不要，我都給」的狀態，不過她覺得自己「現在不像郭勤勤了」，透露自己已逐漸甩脫固執與不示弱的一面、學會在感情中找到平衡。訪談將於明（11／7）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。