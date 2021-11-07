財團法人佛教僧伽醫護基金會今（7）日在新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，副市長劉和然及傳妙法師等諸山長老出席與會，祈請諸佛菩薩加持，為新冠肺炎亡故者及法界眾生離苦得樂，並由法師領誦《藥師經》，為第一線醫護及防疫人員祈福，供品也在法會後捐贈「好日子愛心大平台」提供弱勢團體，傳達社會溫暖及愛心。

財團法人佛教僧伽醫護基金會今（7）日在新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，副市長劉和然及傳妙法師等諸山長老出席與會。（葉書宏攝）

劉和然表示，佛教是世界三大宗教之一，也是民眾重要的信仰，感謝僧伽醫護基金會秉持佛陀悲憫眾生精神，舉行法會儀式淨化心靈、撫慰社會，並將慈悲精神化作具體行動，將十方信眾募集來的供品民生物資捐贈市府，讓無數弱勢團體感受佛教暖心能量。

民政局長柯慶忠表示，僧伽醫護基金會長期為僧團付出心力，疫情爆發至今也對防疫人員關心不斷，投入公益慈善不遺餘力，日前捐贈2萬個防護面罩予市府，充實防疫第一線人員醫療量能，善心大愛，感謝萬分。

佛教僧伽醫護基金會董事長慧明法師表示，今年對許多人而言是艱困的一年，身心充滿諸多考驗，但同時也看到生命的光輝，許多善友鼎力支持僧醫會的抗疫捐助計畫，一同力挺前線醫護與社會邊緣戶度過最艱難的時刻。透過歲末感恩消災祈福法會，祈願諸佛菩薩帶來幸福吉祥、身心安定、平安健康。

慧明法師說，法會現場依據政府防疫規定辦理，特別邀請果清長老傳授八關齋戒，幫助學佛弟子修諸善業，並由諸長老領眾恭誦《藥師經》，集結眾人善念力量虔誠迴向，以瑜伽焰口法會讓六道亡靈一起超渡、修行成佛。此外，法會過程進行線上直播，讓無法到場的民眾可即時共修。