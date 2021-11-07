獅子山共和國5日發生油罐車爆炸意外，空拍畫面顯示火勢撲滅後，現場仍冒出陣陣白色濃煙。

西非國家獅子山共和國（Sierra Leone）5日晚間發生油罐車碰撞爆炸意外，至今釀成99死、上百人受傷，救難人員撲滅火勢後，外媒也公開現場慘況，照片顯示數十輛汽機車被燒到只剩下黑色骨架，大量傷患也擠爆當地醫院。

路透社報導，一輛油罐車5日深夜在獅子山共和國首都自由城（Freetown）東郊與一輛卡車相撞後隨即爆炸，爆炸發生至今至少造成99人死亡、超過100人受傷。

消防隊員已經在6日撲滅火勢，不過被燒毀的油罐車及一輛輛汽機車仍堵塞當地道路。

獅子山共和國（Sierra Leone）油罐車爆炸意外釀成99死、上百人受傷。圖為汽機車殘骸堵塞道路。（圖／路透社、獅子山國家災難管理局提供）

據獅子山國家災難管理局（National Disaster Management Agency-Sierra Leone）公布的事故現場畫面及空拍影片，即便火勢已被撲滅，現場仍冒出陣陣白色濃煙，相撞的卡車與油罐車被燒得焦黑，事故現場還有多台轎車以及數十輛已經被燒到只剩下黑色骨架的機車。

獅子山共和國（Sierra Leone）油罐車爆炸意外釀成99死、上百人受傷。圖為機車被燒到只剩骨架。（圖／路透社、獅子山國家災難管理局提供）

獅子山共和國副衛生部長傑姆拜（Amara Jambai）表示，傷者已經被送往首都各大醫院及診所進行治療，不過傷患人數實在太多，部份醫院無力負擔，不得不將傷者轉院，目前醫院最缺的是醫療耗材及床位。

獅子山共和國（Sierra Leone）油罐車爆炸意外釀成99死、上百人受傷。圖為汽機車殘骸。（圖／路透社、獅子山國家災難管理局提供）

令人憂心的是，國際紅十字會（Red Cross）經理倫戈（Swaray Lengor）表示，死者人數還有可能再攀升。

獅子山國家災難管理局局長塞薩（Brima Bureh Sesay）表示，「這是一次可怕、可怕的事故」，「我們有這麼多傷亡、遺體被焚毀。」

自由城市長阿基索耶爾（Yvonne Aki-Sawyerr）稍早在臉書（Facebook）發文指出，受害者包含許多蜂擁至現場收集外洩燃料的人，不過她稍後已經刪除相關言論。

自由城的醫療體系原本就因為資金不足面臨龐大挑戰，2014至2016年間的伊波拉（Ebola）疫情導致250名醫護人員喪命。