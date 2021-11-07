4項公投案民進黨主張「4個不同意」，並到各縣市舉辦公投說明會，明天行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲將到宜蘭開講，今天（7日）民進黨宜蘭縣黨部表示，因核四距離宜蘭近、公投綁大選造成選務工作量增，2項公投在宜蘭難過關，但反萊豬與珍愛藻礁2項公投縣民認同度高，還必須多向縣民說明。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，首場公投說明會後，各鄉鎮市還會再辦理說明會，預計辦理20場次以上，主要由立委、鄉鎮市長、縣議員、代表會主席主講，如人數超過300人以上會邀請重量級的主講者。

陳俊宇表示，重啟核四、公投綁大選、反萊豬、珍愛藻礁等4項公投案，因核四距離宜蘭近，反對重啟核四幾乎是縣民的共識；公投綁大選則因先前投票，開票開到半夜12點還在開，公投議題如與民眾關心，也會呈現在投票率上，因此重啟核四、公投綁大選在宜蘭縣是不同意者較多。

但反萊豬、珍愛藻礁議題上，較能獲得縣民的認同，陳俊宇坦言，主推不同意反萊豬會遭受到很多謾罵的聲音，但我們不可能拿國人健康當賭注；三接已經縮小到23公頃，且是往外推，採天然氣發電進而減少台中的燃煤發電，在空汙等指數上會馬上有立竿見影之效。