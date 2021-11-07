一名24歲女子透露，爸爸因為偷吃一名21歲嫩妹與媽媽離婚，豈料日前卻在西門町看到這位「後母」，當街依偎在男性朋友的身上，狀似親熱，於是上前叫了她「2字」，對方聽後馬上變臉。

這名女網友日前在「Dcard」以「當老爸交了比我還小的女友」為題發文透露，自從爸媽離婚後，58歲的爸爸就交了一名21歲年輕正妹，對方個性非常任性，常跟爸爸要求買東買西，還要爸爸出錢讓她與閨密到國外旅遊。

原PO說，爸爸後來與小女友登記結婚，沒想到日前逛西門町的時候，卻撞見這位「後母」與幾位友人玩在一起，還親密的靠在其中一個男子身上，一時氣炸就走到他們前方狠叫了：「二媽！」，對方當下臉部立即露出猙獰表情，她的朋友也瞬間錯愕不已。

原PO透露，「後母」的IG從來沒有發過關於爸爸的貼文，猜測她可能是瞞著朋友們與爸爸登記結婚，還在朋友面前假裝小清新「我一點也不在意我爸頭頂有沒有綠啦，反正他眼睛都瞎成這樣了，頭綠他也看不到」。。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「只是把你爸當提款機吧，然後在外面玩好玩滿，不然21歲怎麼可能吃得下58歲」、「有錢能使鬼推磨，又再次驗證了」、「這位妹妹很勇敢啊！不擔心年紀輕輕就被離婚嗎？」、「那女的好討厭⋯妳爸真的醒醒吧！我都看不下去了」。