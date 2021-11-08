【愛傳媒謎卡專欄】一個悠閒的夜晚，暮色低垂，街燈剛剛亮起。來到租屋處附近的美甲店做凝膠，老闆娘一如往常聲音響亮地開門迎接我。從胡志明市移居到台北，轉眼已經二十幾年，開了這家漂亮的小店，生意好到常常約不到時間。

每次我將雙手交給她塗上凝膠，我們總是搭配著電視的聲音當背景，聊著我這段時間又去了哪裡冒險、有沒有去胡志明、多久沒有回家、隔壁那家燒臘飯很好吃⋯⋯如相識已久的老友般，閒話家常。

她提到美術系畢業的女兒，熱愛油畫，得過國內外許多獎項，未來還希望出國進修。一邊替我的拇指上色，一邊拿出手機秀給我看女的畫作，和她們出遊笑瞇瞇的自拍照。

「哇，你們母女感情真好。」

老闆娘喃喃說到，相依為命啊！至從與先生離婚後，一個人照顧孩子至今，感覺自己也像是畢業了一樣，要進入人生的下一個篇章。

我突然想到，來自越南的她，獨自在異鄉打拼，一定很不容易吧？我開始對這個故事充滿了好奇，於是問她是為什麼決定離開當初那個一起生活的男人？

「吵架啊！常常吵架還打架！」

「動不動就打人，摔東西。」

「我曾經帶著我們家妹妹離家出走啊，但走也不知道走去哪，搭了計程車去機場，身上沒錢也沒護照。」

「後來被接回家，又被打。愛賭博，愛喝酒，酒後暴力，對這個家一點貢獻都沒有耶。想著想著這樣對小孩影響也不好，直到妹妹國中的時候，自己存夠了一些錢，字簽了就走了！」

我聽得瞠目結舌。

「這樣的婚姻為什麼可以忍受十幾年？」

「害怕啊。」

她同時說「修圓還是修方？」

「害怕離開要面對的未知。」

「結果呢，真的離開後才發現，哇！外面的世界很大！以前真是傻。」

「我覺得妳很勇敢。如果有人正深陷在痛苦、甚至暴力的關係裡卻離不開，妳會給他們什麼建議呢？」

「有時候我們會把自己關在一個又小又暗的房間裡，感覺很絕望。卻忘了從房間看到的天空這麼窄，是因為那裡的窗戶是這麼小。要繼續留在這哭泣，還是打開門，走出去，擁抱自由，擁抱無限的藍天與陽光？」

「如果打開門發現外面是颱風天咧？」

我開玩笑的說。也許人生很多時候，就是需要高空彈跳的勇氣，跨出去那一步最難，但只要下定決心，整個宇宙都會聯合起來幫忙你。就像雛鳥要學飛翔，必須先學會墜落。

「要相信天無絕人之路，這是真的。」

因為喜歡美的事物，而開始學習美甲。在朋友那當學徒後開了自己的店，一路走到現在，雖然有過辛苦，但雨過天晴，甚是圓滿。她笑著說：「人生嘛，本該五味雜陳。重要的是為自己負起責任，不求一凡風順，只求回頭一看，沒有悔恨。」

那一晚的對話像魔法般充滿了啟發，在徵求老闆娘的同意後，我把這個故事寫了下來，敬天下情海浮沉的善男信女們。

此生只活一次，要懂得心疼自己。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

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