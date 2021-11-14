【愛傳媒蔡詩萍專欄】我有自知之明，這是一篇「很可能」激不起浪花的評論，但我心充滿感慨，即便沒什麼人回應，我也必須講出心底話：真的很幹，一條人命，一個資深外交官在「痛苦誰人知」的困境下，以自盡表明心跡，而他抗議的對象，製造「假民意」的網軍源頭，竟然，只判刑六個月，而且可以易科罰金18萬元！而且，還可以上訴！

我不知道，自盡以明志的外交官，地下有知，做何感想？他的遺孀，當下聽到這判決，心中是何滋味？

他的外交部同僚們，此刻，會怎麼告訴自己：外交戰場第一線，可以知道為何而戰！但能夠接受為何而死的荒謬答案嗎？

我講的，是外交官，前駐日本大阪辦事處處長，蘇啟誠先生。

而被台北地方法院判刑的，是外號「卡神」的楊蕙如，以及，她御用的網軍蔡福明。

三年前，2018年，日本關西因為「燕子颱風」成災，釀致關西機場秩序大亂，一堆台灣民眾受困，怨聲載道，結果一起網路消息，說中國使館派車接送，連台胞都一併搭車駛離亂成一團的機場，消息一傳出來，駐日代表謝長廷當然首當其衝被猛K一頓，怎知，突然在PTT版上，有人發聲，指稱是外交部大阪辦事處，不聽指揮，是「黨國餘孽」，這個方向果然轉移了焦點，大阪辦事處成為炮轟焦點，幾天之後，處長蘇啟誠留下遺書自盡，對自己飽受無端指責，留下沉痛的澄清。

是誰「逼死了一位並未犯錯」的資深外交官？！

事情大條了，出了人命了，外交界一片嘩然了，社會大眾要求揪出真相了，才激起後續的司法介入，但這麼一來一往，竟也就三年過去了，如今，才換來一紙一審的判決，楊蕙如與她指揮的網軍，判刑六個月，罪名是「侮辱公署」，她若不服可以上訴，若接受，也可以易科罰金18萬！

你不覺得哪裡怪怪的嗎？

「逼死一條外交官人命」的責任呢？

「毀掉一個家庭幸福」的禍首呢？

「打擊整個外交官士氣」的暗黑勢力呢？

統統不在這樣的一紙判決裡，被提及，被注意，被關切？！這不怪法官，他們管不了這麼多。

但，死者，何其冤枉？！死者至親，何其之委屈？！沉默的外交官們，何其之沮喪？！

我們，看著這新聞，從鬧劇，變悲劇，再變無言劇的我們，難道不能，不能做一些什麼嗎？

「卡神」在法庭上的辯護，看不出有一絲絲的歉意，她說她是「組織義勇軍對抗中國」！

好像，「目的」對了，「手段」都不是問題似的。

但，文明社會，目的與手段，必須一致，必須符合文明社會的判準，這不是做為一個文明人最基本的認知嗎？

什麼時後，連共產黨都還沒有打到台灣，台灣這塊土地上的「自認正義之士」就已經迫不及待的，以造謠，以帶風向，以製造假新聞，在打壓自己人，迫害職業的外交官了呢？

且別說出了事，逼死一個外交官，都還大言不慚的，說是為了「愛國」，如果，沒有因為逼死外交官而露餡的話，那此時此刻，「卡神」的網軍兵團們，豈不是還在「黨同伐異」，還在以「外部的稻草人」來「打壓內部的敵人」嗎？

更可怕的是，「卡神」否認了她背後有「業主」，但，天知，地知，她知，在這麼龐大的「網軍操作」下，如果沒有資金來源，沒有一貫要打擊的對象名單，純粹是她個人的判斷與行為，我必須說，那還真是一件「超級愛國主義的善行啊！」，除了佩服，也還是佩服！

不過，畢竟「逼死」了一位資深外交官，不是嗎？而，「卡神」妳要對抗的中國始終都在，反倒是，台灣的外交官們蒙受了不白之冤，國家失去了一位資深的外交專業，這代價，卻是妳一點悔意都沒有？！

看到一審宣判，我完全沒有「遲來之正義」的一點點欣慰，我有的，只是無盡的悲哀，因為，一條外交官人命，一個家庭的破碎，只是六個月刑期，或18萬的罰金，而未來上訴之後，到底會怎樣，沒人知道啊？！

會不會，無罪，確定呢？！我望望夜空，蘇啟誠處長，您會不會白白送命了呢？！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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