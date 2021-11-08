知名連鎖甜甜圈「Mister Donut」與頂級巧克力品牌「GODIVA」合作，聯名推出4款甜甜圈，11月2日開始販售，沒想到才開賣6天，昨(7日)晚「Mister Donut」臉書就貼出公告，因原料無法供應，即起停售Godiva聯名甜甜圈，讓粉絲崩潰都還沒吃到就結束了。

有吃到的粉絲在Mister Donut臉書底下貼出「戰利品」，大讚好吃。(翻攝自 Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團臉書留言)

Mister Donut今年與GODIVA聯名推出「最奢華巧克力季」，開賣4款限定甜甜圈，包括「GODIVA 可可夾心碎粒波堤圈」、「GODIVA 莓果夾心黑巧波堤圈」、「GODIVA 鹽焦糖可可波堤」、「GODIVA 迷你岩石形可可波堤」，每顆售價99元，沒想到2日才開賣，7日晚間就宣布停止販售，Mister Donut在臉書粉專表示，由於原料無法供應，故自即日起暫停販售，之後將再另行公告販售資訊。

有吃到的粉絲在Mister Donut臉書底下貼出「戰利品」。(翻攝自 Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團臉書留言)

聯名甜甜圈停售消息一公布讓許多粉絲傻眼，紛紛留言：「也太誇張，究竟是誰沒把原料控制好？」、「當初怎麼沒有先評估好再上架，直接白跑一趟」、「跟我的愛情一樣，還沒開始就結束了」、「對我而言，還沒開始就結束了」、「今天去直接貼告示賣完，傻眼」、「我都還沒吃到就沒了」、「傻眼，不是才剛開賣沒幾天」。

有粉絲貼出GODIVA甜甜圈照片，裡面滿滿都是巧克力。(翻攝自 Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團臉書留言)

也有買到的粉絲表示，「還不錯吃，只是排隊排了30分鐘」、「雖然太扯，好險我有吃到」、「開店前一小時就排隊了，真的頗累」、「還好星期五有買到，好好吃喔」。還有人建議，希望未來聯名商品可以限購，「每個門市都數量極少，一開門去就被前面的人搶光，很無奈」、「真的，很早就去了還是買不到」、「之前排隊看到前面父子檔夾了將近20個」。