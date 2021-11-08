我國自購的第13批59.4萬劑AZ疫苗昨日晚間運抵桃園機場，但效期卻僅有24天。（圖/記者范揚光攝影）

台灣自購的AZ疫苗於上周六到貨59.4萬劑，但效期只到本月底，對此衛福部長陳時中表示，59萬劑不算多，但也不會說一定要打完，目前還是要提高第二劑覆蓋率，就算打不完也在所不惜。台北市長柯文哲的夫人陳佩琪醫師點出了現在老百姓想知道的3個問題，並忍不住直言，「連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了，還想治國？」。

陳佩琪在臉書上表示，指揮中心今天(8日)強調 59萬劑AZ一定打的完，聽到這個，地方政府的衛生局應該都鬆了一口氣了，現在百姓只是想問：

第一，疫苗產能吃緊，全球都在搶貨，所以很難買，買到也很能確定出貨日期，這很合理，但怎麼會因為難買， 所以要買「即期品」 ？請問產能吃緊， 很難買， 會有「即期品」讓我們買嗎？

第二，既然全球都在搶，這批即期品為何「放在原廠倉庫五個月」？「是不是放在原廠倉庫我不知道，我只知道我們買的疫苗都堅持原廠生產、 原廠包裝、產地直送」，所以才說應該是放在原廠倉庫五個月才出貨給我們，難怪會被人質疑故意拖延。

第三，59萬劑兩星期打的完當然很好，即期品的價錢「有沒比較便宜」，買疫苗是用國民稅金，人人有繳，可以給問嗎？醫生或許沒有比較聰明，但至少不笨，不知道一整天下來，大家認為指揮中心的回應是笨？還是壞？壞還有救，但笨是無解之題。

最後，陳佩琪更說，連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了，還想治國？