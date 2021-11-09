中央流行疫情指揮中心分發到各縣市的新冠肺炎疫苗，有的是即期品，引發地方不同意見，台中市長盧秀燕9日在市政會議表示，疫苗持續到貨，其中有即期品，台中市府態度，只要疫苗安全、有效，國家動用預算是珍貴有效的資源，不管打氣如何，周一至周五快打站都會設立，而且民眾也不一定要到唐鳳系統預約，到有疫苗的醫療院所即能預約。

盧秀燕指出，目前進行第十二、十三輪的疫苗預約施打，擴大加緊注射，快打站增加到周一到周五開放，快打站不管打氣多少，都會持續設立。

針對生活忙碌的市民，盧秀燕說，市民不一定要上網到唐鳳平台等預約，直接到有疫苗的醫療院所預約加速施打，國家疫苗充裕源，疫苗持續到貨，雖然有即期品，但台中市的態度，是只要疫苗安全、有效，國家動用預算珍貴，開放民眾施打，如有其他民眾有另外思考，不同選擇權，台中市會將中央撥配的疫苗努力施打安全有效。