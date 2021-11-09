好市多神飲現折150元，引起網友討論，有網友甚至一次搬了24罐回家。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好市多不定期會推出超殺優惠，一名人妻表示，家中孩子與長輩都愛喝某牌奶粉，而這款奶粉每年冬天都固定會特價，今年每罐現折150元，讓她心動衝去好市多掃貨，到了現場後發現，大批人潮擠在奶粉前面搬貨，更有網友留言表示，自己一次扛了24罐回家，引起熱烈討論。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，家裡的孩子與長輩都喜歡喝某一牌的奶粉，說是口感濃郁，他牌都沒這麼順口，而且還可以做烘焙使用，非常方便。每年冬天這款奶粉都會固定特價，所以她都會趁機多買幾罐囤貨。

家中老少都愛的奶粉，好市多特價引網暴動。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

女網友指出，今年冬天好市多祭出單罐折價150元的優惠，引發網友們瘋搶，大家都怕晚去就搶不到。而她今天一早也直接開車去買了。從照片中可見，不少民眾發現特價以後，紛紛動手狂搬，大批人潮將奶粉周遭擠得水洩不通。

貼文引起網友討論，「昨天看到好多人、推車都是好幾罐」、「看到這個優惠，週末要去搬了」、「今天狂買了24罐」。另外，還有騎摩托車的網友留言說，直接買到機車可載的極限，總共扛了4罐奶粉回家。

另也有家長發文表示，一年就為了等這一次，尿布買好買滿、奶粉也買好買滿，比來比去果然還是好市多最便宜了。