北市議員李明賢爆料，大港墘公園近期鼠輩橫行，嚇壞許多小孩。（北市議員李明賢提供）

台北市大港墘公園停車場即將於下周開幕，卻有家長陳情，怒訴公園內鼠輩橫行，嚇得孩子驚慌失措，一旁木地板也毀損掀起，水泥磚滿地裂縫，北市議員李明賢9日感嘆，應帶來歡樂的親子公園，卻變成考驗驚嚇度的恐怖場所。北市公園處指出，現已放置多個捕鼠籠並派員加強巡查，設備破損之處也會加速檢修。

大港墘公園位於北市內湖區，是當地知名的親子公園，假日總吸引大批遛孩人潮。李明賢9日指出，大港墘公園停車場即將於15日、下周一開幕，屆時台北市長柯文哲還將親自到場主持，但他要問「市長知道大港墘公園鼠輩橫行嗎？」

李明賢說，日前有民眾帶小孩到大港墘公園遊玩，卻被大老鼠嚇得驚慌失措，原本應該帶給民眾歡樂的親子遊戲公園，如今卻變成考驗驚嚇度的恐怖場所，且公園早已解封，但部分設施卻拉起黃色封鎖線，不僅木地板損毀掀起，一旁的水泥地磚還有超大裂縫，這豈只是驚嚇而已？

李明賢認為，公園應帶給眾人歡樂，結果大港墘公園沒有米老鼠，而是驚嚇的大老鼠，他今也會同公園處、衛生局到場會勘，要求北市府立即徹底改善，還給市民美麗乾淨的大港墘公園。

對此，公園處解釋，大港墘公園平日並未設置垃圾桶，平日也有清潔人員於上午8時至下午5時協助清潔，研判鼠類出沒的原因是，園區內有大型草地可供齧齒類動物打洞居住，且鄰近工區或店家也有剩食能維生，目前已在現場放置多個捕鼠籠並填封疑似為鼠洞的土坑，同時派員加強巡查清潔，呼籲夜間至園區遊玩的民眾，避免留下可食用垃圾，導致動物出沒覓食。

公園處近一步指出，部分設施拉起黃色封鎖線，主因是人工草皮過度使用導致脫落，且木棧道地板有部分損毀，現正檢修中，地磚破裂部分也請停車場施工廠商修復中，預計本周五前可修復完成並開放使用。