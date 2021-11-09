文蛤價格上揚 天冷漁民頂著寒風搶收。

受到東北季風影響，9日起各地明顯轉涼，清晨4點多，嘉南沿海溫度降到20度以下，太陽還未升起，漁民朋友早已經在魚塭忙了，因為現在文蛤價格好，趕緊採收，他們頂著寒冽的寒風摸黑採收，一待就是好幾個鐘頭，岸上一群工人將文蛤篩選、裝袋，忙碌的雙手沒停歇，搶時間交貨給盤商。

南縣區漁會推廣部表示，前幾個月的連日大雨，造成中部文蛤收成欠佳，近日疫情平穩，文蛤的市場需求增加，使得收購價格上揚，現在1台斤35至44顆的文蛤收購價約50元，相較去年40多元或今年初，價格衝高不少。

今天開始氣溫明顯溜滑梯，各地降溫有感，天未亮，大多數人還躺在溫暖的被窩裡；然而，同時間沿海漁民卻已在魚塭作業，個個穿上厚衣把自己包緊緊，雇主提供熱茶、點心，讓他們暖暖身子。

漁民說，因為文蛤怕熱，白天溫度較高，文蛤撈上來後容易發臭，所以挑太陽出來之前採收，夏天時大多清晨1點就出門摸蛤，一直到早上7點，而冬天作業時間約晚1個鐘頭開始。

漁民將撈上岸的文蛤移到篩選機，機器一邊震盪，工人在一旁忙著清洗，並把死掉的文蛤挑出來。在篩選機末負責整理分類的婦人說，即使戴著手套，手還是冷支支，天氣剛轉涼，實在有些不習慣，過幾天會慢慢適應低溫，賺錢卡重要。