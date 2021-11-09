振興五倍券迄今滿1個月，北台南家扶中心目前已收到35筆捐贈的五倍券，多數為200元、500元面額的小額捐款，北台南家扶中心督導吳宜菁表示，疫情當下，許多行業都很辛苦，政府推出五倍券救經濟，但仍有不少民眾收到這筆錢後再拿去助人，令人感動。

政府發放振興五倍券刺激消費，有人精打細算想怎麼花最劃算，不過也有人把五倍券轉換成愛心捐出，北台南家扶中心指出，截至目前已獲捐贈35筆五倍券，其中有13筆為善心人士直接捐整份5000元五倍券；另外22筆為200元、500元單張面額的小額捐款。

吳宜菁表示，疫情期間，各行各業苦哈哈，尤其連續好幾個月，聚會活動都得暫停，對餐飲業者受很大的影響，疫情趨緩後，前陣子遇到卡多利亞食品公司老闆吳明秋，只見他親切地打招呼後，就直接從口袋拿出1疊五倍券，直說要捐給家扶。

吳宜菁提到，除此之外，還有在地的口罩大廠「康那香」董事長戴榮吉，一領到五倍券就馬上捐出，還加碼捐5000元現金；這些企業平時善行義舉，早已成為地方上美談，疫情當下為公益依然不遺餘力，用愛心加值五倍券，支持家扶的扶貧工作。

她說，小額捐助五倍券的善心人士也同樣難能可貴，有些人日子可能也不寬裕，但卻設想到社福單位，盡自己所能做公益，也有認養人拿著五倍券指定要捐給認養的孩童，他們的善心在疫情之際，更顯可貴。