大陸資深男星林棟甫從1993年就活躍於電視劇和電影，更以幽默風趣的談吐風格橫跨主持領域，今年64歲的他早已漸漸淡出幕前，日前被路人爆料發現他跑去當計程車司機，還貼心搬運行李，但老戲骨變運將還是嚇壞不少粉絲；不過，有內行網友透露真相，林棟甫其實事上海大學影視藝術系系主任兼教授，開計程車純屬「體驗生活」。

出身上海的林棟甫，從舞台劇演員到頻繁出現在各大電視劇中，64歲的他在大陸演藝圈算是家喻戶曉的老戲骨，甚至很多觀眾從小到大都看著他的戲長大，去年熱播的《安家》和《大江大河2》也都能見到他身影；而今年已經11月都沒看到他的新作品，直到日前有網友透露，在路上巧遇林棟甫，他居然在開計程車。

有網友搭計程車發現司機居然是資深演員林棟甫。(圖/ 摘自微博)

有民眾在網路上爆料並PO出直擊影片，搭乘計程車時發現司機居然是資深演員林棟甫，身形看起來單薄，但行動還是很便捷，還主動幫他們搬運行李，聊天也沒有明星架子；林棟甫被認出後，依然落落大方跟他們打招呼，絲毫不扭捏，神色也很愉快。

有不少網友對此都很不解，林棟甫應該不至於到要開計程車維生，原PO也跳出來解釋，他們也有主動問林棟甫這個問題，他很淡定地說自己在「體驗生活」。沒多久就有資深粉絲透露，林棟甫除了演員身分，還是上海大學影視藝術系系主任兼教授，另外更以畫家身分在藝術界發展，不久前才舉辦畫展；而林棟甫有一間26年歷史的知名爵士酒吧，至今仍是超夯打卡地點。